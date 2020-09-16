Каждый из нас должен внести вклад в победу над режимом Лукашенко 16.09.2020, 19:00

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Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Обращение к тем, кто пока еще сидит дома.

Думаете, что за вас все протесты сделают другие? Считаете, что для свержения больного бандита хватит воскресных маршей? Ошибаетесь, не хватит.

Хочу напомнить, что страной до сих пор правит фашист, - пишет один из лидеров протестов в минском микрорайоне Сухарево в Минске. - Или за месяц вы уже забыли?

Хотите чтобы он остался, переписал в очередной раз конституцию или продал нас Путину? Думаете, что за вас все протесты сделают другие? Считаете, что для свержения больного бандита хватит воскресных маршей?

Ошибаетесь, не хватит.

Напомню правила, чтобы приблизить победу: участие в воскресных маршах, участие в районных маршах, цепи солидарности, забастовки (можно итальянские), невыплата коммуналки, налогов и штрафов, качественная агитация в чатах (а не обычное флудилово), взлом хакерами госсайтов и систем, снятие вкладов с банковских счетов, поддержка и взаимопомощь.

Если вы думаете, что все это сделают за вас, а вы сможете отсидеться в сторонке, то потом не грешите на себя и других, что не дожали режим.

Хочу выразить благодарность тем, кто приходит к нам на Сухаревские марши. Находит время, силы и возможности, а не отговорки. Отдельный респект тем, кто после того, как нас разгоняют, возвращается и продолжает марш. Вы - самые невероятные.

На самом деле за две недели стало понятно, что слабовики приезжают в первую очередь чтобы разогнать, а не чтобы задержать. Кто ходит на марши, тот мог давно это заметить. И убежать от них наверно только хромой не сможет.

Обращаюсь к тем, кто пока сидит дома. За все время наших маршей было задержано только два человека (и то, это было в самом начале, когда реально приехали омоновцы), хотя тогда могли спокойно и десять забрать. Проанализировав наши акции, пришли к выводу, что бояться можно только одного - что ты останешься сидеть дома. Мы не понимаем почему из канала в 2000+ человек приходит 10%. Если у вас есть на то везкие причины, то напишите несколько раз об этом в чате. Не успеваете из-за работы? Можно попробовать собираться чуть позже, но правда и марш будет начинаться в потемках. Но если нас будет много, то это не проблема. Только дайте знать, если надо что-то поменять, не молчите. Рабы немы.

И не забывайте одно важное правило: Если нас в СМИ - значит нас нет, значит нас не увидят сотни тысяч сторонников, значит мы не послужи кому-то вдохновляющим примером. Поэтому берите с собой флаги (желательно на удочке, чтобы колонна выглядела эффектней) и делайте фото и видео маршей, а потом скидывайте в большие каналы или в наш чат. Чем больше информации, чем ярче пример, тем сильнее резонанс, тем больше людей выйдет завтра.

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