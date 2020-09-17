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Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

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  • 17.09.2020, 15:50
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Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Его выдвинули профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления "Новичком", выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России. Об этом в своем Facebook сообщил российский ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. Позднее он подтвердил эту информацию "МБХ медиа", сообщает "Немецкая волна".

"Я об этом сообщаю с согласия тех, кто это сделал. Не все готовы раскрывать свои имена, но, надо полагать, поскольку это получился почти массовый процесс, то рано или поздно какие-то имена всплывут", - рассказал изданию Ерофеев.

Он также подчеркнул, что процесс выдвижения Навального начали ученые, а не политики. Однако, по словам Ерофеева, "это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют".

По правилам Нобелевского фонда, выдвигать кандидата на Нобелевскую премию мира имеют право, в том числе ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии, а также директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики.

Подтвердить информацию о выдвижении Алексея Навального в Нобелевском комитете не могут, так как это запрещено уставом: имена и другие данные номинантов, согласно правилам, можно будет раскрыть только по истечении 50 лет.

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