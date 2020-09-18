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Премьер-министр Литвы: В Беларуси должны пройти новые выборы

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  • 18.09.2020, 12:35
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Премьер-министр Литвы: В Беларуси должны пройти новые выборы
Саулюс Сквернялис
Фото: DELFI

Также Саулюс Сквернялис ответил на заявления Лукашенко о «закрытии границ».

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялисс в пятницу оценил заявления Лукашенко о том, что страна закрывает границы с Западом, в первую очередь с Литвой и Польшей. Сквернялис сказал, что пока - это всего лишь громкие слова, поскольку граница Литвы и Беларуси не закрыта, сообщает Delfi.

"Пока нет никакого решения, мы слышали уже не одно громкое заявление со стороны Беларуси, направленное в первую очередь на внутреннюю политику. Если с их стороны будут такие шаги – будет адекватный ответ. В любом случае подобные решения в первую очередь бьют и сказываются на экономике самой Беларуси и ее жителях", – сказал журналистам Сквернялис.

Он указал, каким может быть ответ Беларуси.

"В таком случае и белорусские тягачи не смогут попасть ни в Литву, ни в Польшу. Видимо, это стало бы еще одним серьезным ударом по экономике страны. Я не думаю, что это будет сделано, но если будет, ответ будет адекватным", – сказал премьер.

Он заметил, что на разные секторы эти решения окажут разное влияние, но это не будет для нас "очень серьезным ударом".

Сквернялис сказал, что, возможно, цель таких заявлений - воздействие на белорусов.

"Им хотят показать, что враг за границей, что самый большой враг - сосед, так белорусскому обществу вешают лапшу о мнимых врагах", – сказал глава правительства.

Он напомнил о высказанной прежде позиции Литвы в вопросе Беларуси – в этой стране должны состоятся демократические выборы.

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