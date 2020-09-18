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За свободу слова!

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  • 18.09.2020, 17:26
  • 3,198
За свободу слова!

20 сентября, воскресенье, 14.00.

Независимые Telegram-каналы призвали белорусов выйти на воскресный протестный марш.

«Трусливый дед в очередной раз показал, что больше всего он боится правды. Боится свободного слова и свободных журналистов и блогеров. Боится каждого белоруса, у которого есть смартфон или фотоаппарат, каждого, кто распространяет информацию о происходящем стране.

На акциях протеста задерживали журналистов независимых СМИ. За решетку брошены фотокорреспонденты Влад Гридин и Александр Васюкович. На территории Беларуси заблокирован доступ к крупнейшим независимым сайтам. Власти отключают мобильный интернет во время массовых мероприятий.

Борьба за свободу - это, в первую очередь, - борьба за право на объективную, честную информацию. Нам нужно требовать освобождения задержанных журналистов и блогеров, прекращения давления на независимые СМИ. Нам нужно требовать честного освещения событий в стране на государственном телевидении и радио. Нам нужно потребовать отмены цензуры.

За свободу слова! Воскресенье, 20 сентября, 14.00. Центральные площади городов Беларуси». Минск - площадь и проспект Независимости», - говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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