Появился революционный Гимн дворов Минска

Появился революционный Гимн дворов Минска4
- 18.09.2020, 19:00
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Весь народ сплотился.
Тадеуш Дмитриев-Шуйский написал Гимн дворов Минска, а читатели телеграм-канала «Баста!» сделали видеоролик к нему:
Собираемся мы снова во дворе родного дома,
Наливаем чай, и режем бело-красно-белый торт.
Это значит, что мы вместе знаем цену своей чести
Во дворе родного дома каждый, кто живет.
Мы поем родные песни, в них нет фальши, в них нет лести.
Наши души полны доброты.
Пусть погода холодает, это нас не огорчает,
Ведь сердца горят и вместе напеваем мы.
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!
Во дворе родного дома вместе мы и я горжусь.
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!
Во дворе родного дома вместе мы и я горжусь.
Вновь наступит воскресенье - день свободы, единенья,
Всем двором пойдем опять на Марш.
Встретим там ребят с Веснянки, из Уручья и Степянки.
Каменка, Малина, Серебронкс - и этот город наш.
Шабанейро, Автоваз, Зеленый луг - как много нас
Даже Сокол с нами прилетел издалека.
Всех людей не сосчитать - сотни тысяч нас опять.
Мы идем рядами вместе - свободу добывать.
С нами вместе заводчане - рука об руку с врачами,
Академики, Купаловцы, студенты и спортсмены тут.
Нина тоже вместе с нами - как обычно, тут гуляет,
И диджеи перемен идут.
Весь родной народ сплотился, божьим светом озарился,
Мы едины так как никогда.
Вот на свете как бывает, что народ объединяет
Одна общая на всех беда!