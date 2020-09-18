Появился революционный Гимн дворов Минска 4 18.09.2020, 19:00

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Весь народ сплотился.

Тадеуш Дмитриев-Шуйский написал Гимн дворов Минска, а читатели телеграм-канала «Баста!» сделали видеоролик к нему:

Собираемся мы снова во дворе родного дома,

Наливаем чай, и режем бело-красно-белый торт.

Это значит, что мы вместе знаем цену своей чести

Во дворе родного дома каждый, кто живет.

Мы поем родные песни, в них нет фальши, в них нет лести.

Наши души полны доброты.

Пусть погода холодает, это нас не огорчает,

Ведь сердца горят и вместе напеваем мы.

Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!

Во дворе родного дома вместе мы и я горжусь.

Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!

Во дворе родного дома вместе мы и я горжусь.

Вновь наступит воскресенье - день свободы, единенья,

Всем двором пойдем опять на Марш.

Встретим там ребят с Веснянки, из Уручья и Степянки.

Каменка, Малина, Серебронкс - и этот город наш.

Шабанейро, Автоваз, Зеленый луг - как много нас

Даже Сокол с нами прилетел издалека.

Всех людей не сосчитать - сотни тысяч нас опять.

Мы идем рядами вместе - свободу добывать.

С нами вместе заводчане - рука об руку с врачами,

Академики, Купаловцы, студенты и спортсмены тут.

Нина тоже вместе с нами - как обычно, тут гуляет,

И диджеи перемен идут.

Весь родной народ сплотился, божьим светом озарился,

Мы едины так как никогда.

Вот на свете как бывает, что народ объединяет

Одна общая на всех беда!

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