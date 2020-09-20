Ученые из ведущих университетов мира поддержали белорусских студентов
- 20.09.2020, 18:45
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«Университеты никогда не должны ассоциироваться со страхом, террором и брутальностью».
Преподаватели и исследователи из высших учебных заведений разных стран написали открытое письмо и записали видеообращение в поддержку белорусских студентов, передает «Радыё Свабода».
«Международное сообщество высшего образования поддерживает Беларусь. Протесты - необходимая составляющая демократии, прав человека и свободы высказываний. Мы осуждаем любое насилие против протестующих», - говорится в описании видео.
В письме, в частности, рассказывается о задержании ОМОНом в Минском государственном лингвистическом университете студентов, которые пели. «Университеты никогда не должны ассоциироваться со страхом, террором и брутальностью, это пространства для дебатов, дискуссий и знаний. Такое насилие, особенно против них и в таких местах, ужасное и должно прекратиться».
Письмо подписали десятки человек, среди которых британский историк Тимоти Гартон Эш и американский философ Марта Нусбаум.