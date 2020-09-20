«Девушки начали стучать в стенку автозака и кричать, что беременной не хватает воздуха» 11 20.09.2020, 21:41

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Фото: скрин с видео

Как сегодня «отличились» фашисты из Гродно.

В Гродно на улице Виленской во время мирной акции силовики жестко задерживали людей. В автозак забрали и беременную женщину, задержание которой попало на видео. Женщину, кричавшую омоновцам: «Я беременна!», пока те тащили ее по асфальту в автозак, зовут Вероника — и она рассказала tut.by, как все происходило.

На видео, которое появилось в социальных сетях видно, что один из силовиков хватает девушку и тащит ее по дороге. Она кричит, что беременна (визуально это также видно — у Вероники уже 31 неделя беременности), и упирается. На помощь человеку в форме подбегают еще несколько сотрудников ОМОН, в том числе и девушка. Они все вместе тянут беременную в автозак. Вероника продолжает упираться.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.

Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.

Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t — Doctor Nika🤍❤️🤍 (@dr__nika) September 20, 2020

Вероника уже дома. Она рассказывает TUT.BY, что вышла на улицу, «чтобы мирно отстоять свой голос» и сейчас переживает, чтобы для ее семьи не было никаких последствий — у Вероники есть еще старший ребенок, малышка в то время, когда родители пошли в город, была у родственников.

— Знаете, сейчас такая ситуация… На мой взгляд, в стране происходит что-то далекое от нормального правового государства… Непонятно, какие могут быть последствия. Хотя я ничего противозаконного и плохого не делала — просто мирно и безопасно шла по тротуару с другими людьми. Я таким образом отстаивала свой голос, отданный на выборах. Я не кричала, ни на кого не замахивалась. Да и вообще — мне Конституцией дано право на мирные собрания, — говорит Вероника.

Вспоминаем, как все было. В это воскресенье в Гродно на мирную акцию протеста собралось около 500 человек. Силовики перекрыли пешеходную улицу Советскую, и люди двинулись по Большой Троицкой, а потом вышли на перекресток с Виленской — там и начались задержания. Вероника вместе с мужем в это время были на тротуаре. Когда здесь появились силовики, девушка выбежала на проезжую часть, где ее стали задерживать.

— Я очень боялась за мужа, говорила ему, чтобы убегал, потому что за себя как-то не было страшно, а вот мужчин задерживали достаточно жестко. Он в какой-то момент успел уйти — и его не задержали, — рассказывает Вероника.

Женщину же посадили в автозак. В отсеке, где она находилась, в тот момент было еще три женщины. По словам девушки, они начали стучать в стенку и кричать о том, что с ними есть беременная и ей не хватает воздуха. Тогда Веронику пересадили в отсек, где она была одна.

— Мы проехали совсем немного, метров 50. Ко мне зашел сотрудник ОМОНа, спросил, есть ли в машине мои вещи. Я хотела забрать свой флаг, но мне его не отдали. Милиционер сказал, что могу выходить. Я вышла. Через какое-то время нашла мужа. Сейчас я дома, — говорит женщина.

Вероника говорит, что «никогда раньше не видела, как задерживают людей, — и для нее это стало шоком». Чувствует она себя нормально.

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