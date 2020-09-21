В знак протеста ушла помощник Дмитрия Лукашенко 10 21.09.2020, 11:36

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Ксения Валаханович

Она активно осуждает насилие после выборов.

Ксения Валаханович (Голуб) до недавнего времени была помощником Дмитрия Лукашенко, главы спортивного клуба диктатора. Как стало известно, она больше не работает на этой должности, пишет tut.by.

Что Ксения — больше не помощник Дмитрия Лукашенко, журналисты подтвердили в спортклубе.

— Она здесь не работает, — сказали по стационарному телефону спортклуба и посоветовали связываться с уже бывшим помощником по ее личному номеру.

Сама Ксения говорить на эту тему отказывается. «Я не даю комментариев по этому поводу», — коротко ответила она.

Когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, а также по какой причине — неизвестно.

Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец. Ксения — известная детская поэтесса — на своей страничке после выборов опубликовала также несколько стихотворений на тему текущей ситуации в Беларуси.

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