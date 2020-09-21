Ввод первого энергоблока БелАЭС снова перенесли 21.09.2020, 21:07

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Фото: Getty Images

Ранее диктатор заявил про ввод первого энергоблока 7 ноября 2020 года.

Первый энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, информирует пресс-служба Министерства энергетики.

Ожидается, что в следующем году в Беларусь приедет консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите. «В рамках реализации своей ядерно-энергетической программы Беларусь продолжит открытое и конструктивное взаимодействие и с МАГАТЭ, и со всеми заинтересованными партнерами», – заявил Каранкевич.

Ввод в эксплуатацию состоит из нескольких этапов: предпусковых наладочных работ, физического пуска, энергетического пуска и опытно-промышленной эксплуатации.

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