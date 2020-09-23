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Лукашисты применили против протестующих водометы с окрашенной жидкостью

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  • 23.09.2020, 19:27
  • 14,935
Лукашисты применили против протестующих водометы с окрашенной жидкостью

Участники протеста отходят по проспекту Победителей в сторону Немиги.

Узурпатор Лукашенко применил против протестующих водометы с окрашенной водой.

После того, как у Стелы были использованы водометы, участники протеста отходят по проспекту Победителей в сторону Немиги.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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