Лукашисты применили против протестующих водометы с окрашенной жидкостью 11 23.09.2020, 19:27

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Участники протеста отходят по проспекту Победителей в сторону Немиги.

Узурпатор Лукашенко применил против протестующих водометы с окрашенной водой.

После того, как у Стелы были использованы водометы, участники протеста отходят по проспекту Победителей в сторону Немиги.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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