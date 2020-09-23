Лукашисты применили против протестующих водометы с окрашенной жидкостью

Лукашисты применили против протестующих водометы с окрашенной жидкостью11
- 23.09.2020, 19:27
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Участники протеста отходят по проспекту Победителей в сторону Немиги.
Узурпатор Лукашенко применил против протестующих водометы с окрашенной водой.
После того, как у Стелы были использованы водометы, участники протеста отходят по проспекту Победителей в сторону Немиги.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.