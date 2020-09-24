Глава МИД Литвы: Санкций против режима Лукашенко недостаточно 10 24.09.2020, 14:08

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Линас Линкявичюс

Виновные в уголовных преступлениях должны ответить.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что санкции в отношении Беларуси — это недостаточная мера и рассказал, как Литва будет давить на Лукашенко и помогать беларусам, сообщает Delfi.

«Санкций недостаточно. Те, кто совершал преступления, должны преследоваться по закону, должны нести ответственность, ведь это уголовные преступления. Также мы должны помочь людям, которые пострадали. Вчера вновь было применено насилие после так называемой инаугурации, применен слезоточивый газ, люди были ранены, это происходит больше месяца. Мы должны помочь жертвам репрессий…

Недостаточно только осуждать и возмущаться, нужно сделать что-то большее», — сказал Линкявичюс.

Также глава литовского МИД заявил, что они не примут нового белорусского посла, если его назначат.

«Даже не сомневаюсь, что не будет принят. Если его пришлет недействительный президент, он не будет обладать законными полномочиями. Но посол назначен, в этом случае не Литве нужно задавать этот вопрос», — сказал Линкявичюс.

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