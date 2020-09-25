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Прибыль БелАЗа упала в 47 раз

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  • 25.09.2020, 16:00
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Прибыль БелАЗа упала в 47 раз

«Итальянские» забастовки мощно ударили по луканомике.

С начала года чистая прибыль БелАЗа получилась в 47 раз меньше, чем за 2019 год. К 1 августа 2020 года завод заработал всего 5,56 млн рублей — эта информация содержится в проспекте эмиссии облигаций БелАЗа на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщает euroradio.fm.

На 1 января 2020-го чистая прибыль завода-гиганта составляла 265,6 млн рублей. Возврата к такому показателю БелАЗ ожидает нескоро. В следующем году предприятие планирует нарастить чистую прибыль до 10 млн рублей, в 2022 году — до 25 млн рублей, в 2023 году — до 40 млн рублей.

«Дорогие» облиации на $100 млн

С 18 сентября на Белорусской валютно-фондовой бирже допущены к обращению облигации БелАЗа на $100 млн. Размещение проводится путем закрытой продажи четырем банкам: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк» и «Белвнешэкономбанк».

В проспекте эмиссии сказано, что БелАЗ привлекает средства для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, погашения кредитов, в том числе досрочного, а также для размещения временно свободных средств в депозит.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности БелАЗа на 1 августа 2020 года / Проспект эмиссии БелАЗа

Стоимость каждой — 100 тысяч долларов. Это значительно больше, чем предложения других компаний. Например, облигации Минфина, пущенные в обращение 2 сентября 2020 года, стоят по 1000 рублей за штуку.

Высокая цена на бумаги БелАЗа может объясняться тем, что их покупателями будут только банки, а не физические и юридические лица, владеющие меньшими средствами. Облигации такой же стоимости БелАЗ выпускал в 2014 и 2015 годах.

Доходность по последним выпущенным облигациям БелАЗа составляет 7% годовых на протяжении всего срока обращения. Срок обращения — три года. Как рассказали Еврорадио в «АСБ-Брокер», такая ставка в валюте сейчас считается высокой. Для примера — Минфин по своему последнему валютному выпуску предлагает 4,5 % годовых.

Облигации — потому что не кредит?

Для БелАЗа выпуск облигаций может быть альтернативой кредиту в то время, когда многие банки страны приостановили кредитование.

Доход по облигациям будет выплачиваться ежемесячно. Банки будут получать прибыль, как и в случае с выданным кредитом. Но есть нюанс: в соответствии с Налоговым кодексом (ст.181 п.12 ), налог на прибыль, полученный от операций с этими облигациями, не взимается.

Напомним, что в ответ на фальсификации выборов и незаконную узурпацию власти Лукашенко большинство крупных предприятий Беларуси работает в режиме «итальянской» забастовки.

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