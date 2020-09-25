Василий Хомутовский: Спортсмены вышли на митинги поддержать людей 2 25.09.2020, 22:51

2,011

Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» посещает Марши в Минске.

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал об участии в митингах, передает «Трибуна».

– Я был всего два раза в Минске на митинге. Административку мне можно шить легко, хотя мы не скрывались. Мы спортсменами вышли поддержать людей, народ, показать, что мы с ними, потому что Конституцию мы не нарушаем.

Я увидел тех людей, которые вышли на мирные акции протеста, несогласия – они Конституцию не нарушали. Это было мирное шествие, поэтому люди, когда получают административное за это нарушение, я считаю, что те, кто их арестовывает и те, кто им потом дают административные наказания: штрафы, сутки, – то мое личное мнение, не хочу никому ничего навязывать, но почитайте Конституцию, пусть почитают Конституцию и вспомнят, какой главный закон страны.

- Ты боишься заехать на сутки?

– Да, как и любому человеку было бы неприятно, но я не вижу в этом проблемы, – сказал Хомутовский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».