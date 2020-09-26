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В Минске проходит протестный «Забег свободных»

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  • 26.09.2020, 11:47
  • 3,306
В Минске проходит протестный «Забег свободных»

Спортсмены проводят акцию в парке «Дружбы народов».

Сегодня в парке «Дружбы народов» проходит «Забег свободных».

На дистанцию в парке «Дружбы народов» вышли и опытные бегуны, судя по майкам участников полумарафонов разных лет и минских беговых клубов, и те, для кого бег в новинку. Есть и дети, и даже собака, сообщает tut.by.

После импровизированного приветственного слова — о том, что каждый делает тот вклад, который может: художник рисует, а бегун, вот, бегает — оставили добровольный взнос за участие (средства пойдут в фонды, помогающие протестующим) — побежали на первый круг.

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