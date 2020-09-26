Оперная певица Маргарита Левчук: Верю в перемены на 100%, когда люди все вместе, то энергетика невероятная
- 26.09.2020, 19:53
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Белорусская дива рассказала, почему покинула Большой театр и какая сила кроется в протестных песнях.
Маргарита Левчук – одна из самых ярких и известных оперных певиц нашей страны (и не только). Родилась на Брестчине в деревне Страдечь, окончила Брестский музыкальный колледж имени Григория Ширмы и Белорусскую государственную академию музыки, работала солисткой Большого тетра Беларуси (уволилась в марте 2020 года), ныне солистка MuzzicDom (Музыкальный Дом «Классика»), финалистка проекта телеканала «Россия К» «Большая опера», пишет журналистка «Брестской газеты» Виктория Полякова.
Тонкая, изящная, совсем еще молодая… Смотришь и не веришь, что голос такой силы принадлежит ей. И речь идет не только о высоте звука, но и о силе характера Маргариты.
Обратно в деревню?
Выходцы из деревни, попав в большой город, обычно не любят говорить о своем происхождении, держатся за «хорошую работу», помня сложный путь, который пришлось пройти. Маргарита, обосновавшись в столице и став солисткой Большого театра, исколесив половину Европы, о своей малой Родине отзывается с теплом. А о Большом театре – с благодарностью, но и с критикой. В марте этого года она ушла со сцены Большого театра, который, по мнению певицы, прочно застыл в «совке».
«Я свободный человек, говорю и пишу правду, даже если это не всем нравится. В том числе и о театре. Буквально сегодня один из руководителей Большого театра написал мне, мол, Маргарита, мы же стараемся, напишите о театре что-нибудь хорошее, а не только плохое. Я не пишу плохое, просто часто мои слова вырывают из контекста. Что хорошего могу сказать? В театре талантливые солисты, труппа… Они стараются, что-то делают… Но мне по-человечески их жаль, потому что такой театр один, у них нет никакой карьеры за рубежом, они кормят семьи и потому соглашаются на все. Вот только свободно творить не могут. Это противоречит моей позиции. Я бы пожелала им всем больше свободы. А еще театр – это своего рода семья. Посмотрите на купаловцев! Хотелось, чтобы и у нас была такая семья… В оперном огромный коллектив, куча начальников, замначальников и такая же огромная труппа. Как только поменяется страна и начальство в театре, я с радостью приду туда и буду работать», – говорит Маргарита.
После увольнения певица взяла творческий отпуск, который затянулся из-за пандемии коронавируса, много времени провела с родными в деревне, чему очень рада. Сейчас она снова живет и работает в Минске, время от времени наведываясь на малую Родину.
«У меня, как и у других певцов, все было расписано по дням на полгода вперед. Я обожаю такое расписание. На самом деле я ленива, и большое количество работы меня мотивирует и не дает расслабиться. А тут бац – и все! И у всех так. Пыталась это время провести с пользой. Купила огромный телевизор и почти целый месяц смотрела оперы, концерты, сериалы – все, что хотелось посмотреть, но не хватало времени. Где-то через месяц устала от безделья и начала распеваться. Соседи были в шоке. Потом поехала в деревню к родителям и пела там. Я обожаю деревню! Там всегда какое-то переосмысление происходит. Вот и недавно снова провела там пару дней, чтобы перезагрузиться», – рассказывает Маргарита. – В Минске сейчас царит особая энергетика, а в деревню приезжаешь – там все как и было. Многие из старшего поколения живут в неведении и не желают слышать правду, смотреть и читать хоть что-то, кроме государственных СМИ. Вчера мне вообще сказали, что я позорю свою семью. Их не переубедить. Знаете, что заметно? Люди, которые по всей Беларуси выходят на улицы с протестом, не такие агрессивные, смотрят на зомбированных пропагандой как на болезнь. Порой не узнаешь человека: с такой агрессией они относятся к протестующим, прямо-таки ненавидят, несмотря на то что ты внучка или племянница! Думаю, эти «бесы» изыдут из них рано или поздно, когда по их же телевизору покажут правду. Говорю бабушкам: «Вы плакали, когда Сталин умер, а потом узнали всю правду о нем. Какие «ашчушчэния»? Готовьтесь».
Голос Маргариты звучит не только на сцене, но и в обычной жизни. О своем понимании происходящего она пишет в социальных сетях, поддерживает протесты, пела на митинге Светланы Тихановской в Бресте и Барановичах.
«Это все копится внутри. День за днем наблюдаешь и думаешь – дно достигнуто. Уже просто невозможно было молчать. Я верю в перемены на 100%. Когда люди все вместе, то не страшно, энергетика невероятная! И это не 200 человек и не 7 000, как пишут государственные СМИ, нас как минимум 207 тысяч! На воскресных шествиях чувствуешь позитив несмотря ни на что. Нас хватают, пугают, «нас бьют, мы летаем», – делится впечатлениями Маргарита.
Публичные люди, открыто высказывающие свою позицию, сегодня под особым «контролем» – за слово или «несанкционированную» прогулку можно попасть за решетку или «за границу». Спрашиваем певицу, не страшно ли ей.
– Мне кажется, сейчас всем страшно, мы же живые люди, – отвечает она.
– Но вы личность публичная, у всех на виду…
– Знаете, у нас сегодня можно пойти выбрасывать мусор и стать на виду у «тихарей». Заберут – и ты станешь на виду у всех. Никто не застрахован. Но и принять позицию «я в домике» тоже не могу. Что в силах сделать, то и делаю.
– Не возникало желания уехать из страны, «пока все не уляжется»?
– Никогда такого желания не было. Я бы хотела жить в Минске, путешествовать по миру, но приезжать домой. Когда нахожусь где-то больше месяца, тянет домой. Если предложат какой-нибудь хороший контракт, то приму предложение поработать, но на время. Сейчас продолжаю работать в Музыкальном доме «Классика», предстоит три спектакля в Вильнюсе. Но совсем уехать из страны в мои планы не входит. Хотя не отрицаю, что меня могут «уехать».
– Когда ходите на протесты, люди вас узнают?
– Узнают, благодарят. Мы собирались возле Купаловского театра, пели. Люди поют, и я пою. И это не обязательно не санкционировано. В Красном костеле MuzzicDom проводит благотворительные концерты. У нас состоялся первый концерт 19 сентября, и 26 сентября я буду петь «Реквием» Моцарта. Этот концерт посвящен всем погибшим в мирное время белорусам. Можно спокойно прийти и послушать.
Нельзя не заметить, сколько «внимания» со стороны властей сегодня обращено на поющих людей – купаловцев, студентов, участников музыкальных флешмобов, музыкантов, диджеев… Задаешься вопросом – почему? Неужели нет дел важнее, чем разгонять дворовые концерты и сторожить мурал, который в народе метко окрестили «постом номер один»?
Маргарита объясняет это так: «Сила в музыке, в песне. Это всегда знали наши предки. Песня – это мощный эгрегор. Посмотрите на все революции, которые происходили в мире, – людей объединяла песня. Это имеет огромное значение! Это голос, который у нас не забрать! Посмотрите, даже детей в садике «прессуют» воспитатели, когда те поют «Разбуры турмы муры». Представляете, какую мощь имеет песня, если она действует на власть, как красный цвет на быка? И смех и грех, как песни боятся! Искусство сегодня вышло на первый план. У нас нет автоматов, пуль, светошумовых гранат. У нас есть просто песня, просто стрит-арт. Люди это поняли, и с этим бороться уже невозможно. Это круче, чем пули!»