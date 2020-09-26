Оперная певица Маргарита Левчук: Верю в перемены на 100%, когда люди все вместе, то энергетика невероятная 26.09.2020, 19:53

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Маргарита Левчук

Фото: Славы Потолаха

Белорусская дива рассказала, почему покинула Большой театр и какая сила кроется в протестных песнях.

Маргарита Левчук – одна из самых ярких и известных оперных певиц нашей страны (и не только). Родилась на Брестчине в деревне Страдечь, окончила Брестский музыкальный колледж имени Григория Ширмы и Белорусскую государственную академию музыки, работала солисткой Большого тетра Беларуси (уволилась в марте 2020 года), ныне солистка MuzzicDom (Музыкальный Дом «Классика»), финалистка проекта телеканала «Россия К» «Большая опера», пишет журналистка «Брестской газеты» Виктория Полякова.

Фото из личного архива

Тонкая, изящная, совсем еще молодая… Смотришь и не веришь, что голос такой силы принадлежит ей. И речь идет не только о высоте звука, но и о силе характера Маргариты.

Обратно в деревню?

Выходцы из деревни, попав в большой город, обычно не любят говорить о своем происхождении, держатся за «хорошую работу», помня сложный путь, который пришлось пройти. Маргарита, обосновавшись в столице и став солисткой Большого театра, исколесив половину Европы, о своей малой Родине отзывается с теплом. А о Большом театре – с благодарностью, но и с критикой. В марте этого года она ушла со сцены Большого театра, который, по мнению певицы, прочно застыл в «совке».

«Я свободный человек, говорю и пишу правду, даже если это не всем нравится. В том числе и о театре. Буквально сегодня один из руководителей Большого театра написал мне, мол, Маргарита, мы же стараемся, напишите о театре что-нибудь хорошее, а не только плохое. Я не пишу плохое, просто часто мои слова вырывают из контекста. Что хорошего могу сказать? В театре талантливые солисты, труппа… Они стараются, что-то делают… Но мне по-человечески их жаль, потому что такой театр один, у них нет никакой карьеры за рубежом, они кормят семьи и потому соглашаются на все. Вот только свободно творить не могут. Это противоречит моей позиции. Я бы пожелала им всем больше свободы. А еще театр – это своего рода семья. Посмотрите на купаловцев! Хотелось, чтобы и у нас была такая семья… В оперном огромный коллектив, куча начальников, замначальников и такая же огромная труппа. Как только поменяется страна и начальство в театре, я с радостью приду туда и буду работать», – говорит Маргарита.

После увольнения певица взяла творческий отпуск, который затянулся из-за пандемии коронавируса, много времени провела с родными в деревне, чему очень рада. Сейчас она снова живет и работает в Минске, время от времени наведываясь на малую Родину.

Фото из личного архива

«У меня, как и у других певцов, все было расписано по дням на полгода вперед. Я обожаю такое расписание. На самом деле я ленива, и большое количество работы меня мотивирует и не дает расслабиться. А тут бац – и все! И у всех так. Пыталась это время провести с пользой. Купила огромный телевизор и почти целый месяц смотрела оперы, концерты, сериалы – все, что хотелось посмотреть, но не хватало времени. Где-то через месяц устала от безделья и начала распеваться. Соседи были в шоке. Потом поехала в деревню к родителям и пела там. Я обожаю деревню! Там всегда какое-то переосмысление происходит. Вот и недавно снова провела там пару дней, чтобы перезагрузиться», – рассказывает Маргарита. – В Минске сейчас царит особая энергетика, а в деревню приезжаешь – там все как и было. Многие из старшего поколения живут в неведении и не желают слышать правду, смотреть и читать хоть что-то, кроме государственных СМИ. Вчера мне вообще сказали, что я позорю свою семью. Их не переубедить. Знаете, что заметно? Люди, которые по всей Беларуси выходят на улицы с протестом, не такие агрессивные, смотрят на зомбированных пропагандой как на болезнь. Порой не узнаешь человека: с такой агрессией они относятся к протестующим, прямо-таки ненавидят, несмотря на то что ты внучка или племянница! Думаю, эти «бесы» изыдут из них рано или поздно, когда по их же телевизору покажут правду. Говорю бабушкам: «Вы плакали, когда Сталин умер, а потом узнали всю правду о нем. Какие «ашчушчэния»? Готовьтесь».

Фото из личного архива

Голос Маргариты звучит не только на сцене, но и в обычной жизни. О своем понимании происходящего она пишет в социальных сетях, поддерживает протесты, пела на митинге Светланы Тихановской в Бресте и Барановичах.

«Это все копится внутри. День за днем наблюдаешь и думаешь – дно достигнуто. Уже просто невозможно было молчать. Я верю в перемены на 100%. Когда люди все вместе, то не страшно, энергетика невероятная! И это не 200 человек и не 7 000, как пишут государственные СМИ, нас как минимум 207 тысяч! На воскресных шествиях чувствуешь позитив несмотря ни на что. Нас хватают, пугают, «нас бьют, мы летаем», – делится впечатлениями Маргарита.

Фото: Сергей НИКРАШЕВИЧ

Публичные люди, открыто высказывающие свою позицию, сегодня под особым «контролем» – за слово или «несанкционированную» прогулку можно попасть за решетку или «за границу». Спрашиваем певицу, не страшно ли ей.

– Мне кажется, сейчас всем страшно, мы же живые люди, – отвечает она.

– Но вы личность публичная, у всех на виду…

– Знаете, у нас сегодня можно пойти выбрасывать мусор и стать на виду у «тихарей». Заберут – и ты станешь на виду у всех. Никто не застрахован. Но и принять позицию «я в домике» тоже не могу. Что в силах сделать, то и делаю.

– Не возникало желания уехать из страны, «пока все не уляжется»?

– Никогда такого желания не было. Я бы хотела жить в Минске, путешествовать по миру, но приезжать домой. Когда нахожусь где-то больше месяца, тянет домой. Если предложат какой-нибудь хороший контракт, то приму предложение поработать, но на время. Сейчас продолжаю работать в Музыкальном доме «Классика», предстоит три спектакля в Вильнюсе. Но совсем уехать из страны в мои планы не входит. Хотя не отрицаю, что меня могут «уехать».

– Когда ходите на протесты, люди вас узнают?

– Узнают, благодарят. Мы собирались возле Купаловского театра, пели. Люди поют, и я пою. И это не обязательно не санкционировано. В Красном костеле MuzzicDom проводит благотворительные концерты. У нас состоялся первый концерт 19 сентября, и 26 сентября я буду петь «Реквием» Моцарта. Этот концерт посвящен всем погибшим в мирное время белорусам. Можно спокойно прийти и послушать.

Нельзя не заметить, сколько «внимания» со стороны властей сегодня обращено на поющих людей – купаловцев, студентов, участников музыкальных флешмобов, музыкантов, диджеев… Задаешься вопросом – почему? Неужели нет дел важнее, чем разгонять дворовые концерты и сторожить мурал, который в народе метко окрестили «постом номер один»?

Маргарита объясняет это так: «Сила в музыке, в песне. Это всегда знали наши предки. Песня – это мощный эгрегор. Посмотрите на все революции, которые происходили в мире, – людей объединяла песня. Это имеет огромное значение! Это голос, который у нас не забрать! Посмотрите, даже детей в садике «прессуют» воспитатели, когда те поют «Разбуры турмы муры». Представляете, какую мощь имеет песня, если она действует на власть, как красный цвет на быка? И смех и грех, как песни боятся! Искусство сегодня вышло на первый план. У нас нет автоматов, пуль, светошумовых гранат. У нас есть просто песня, просто стрит-арт. Люди это поняли, и с этим бороться уже невозможно. Это круче, чем пули!»

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