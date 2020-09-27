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Ученые создали слуховой аппарат стоимостью в один доллар

  • 27.09.2020, 20:37
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Ученые создали слуховой аппарат стоимостью в один доллар
фото: Craig Bromley

Слуховой аппарат питается от обычной батарейки.

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали индивидуальный слуховой аппарат, общая стоимость компонентов которого не превышает одного доллара (не более ста рублей). У устройства открытый исходный код и корпус, который напечатан на 3D-принтере. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, передает «Популярная механика».

Идея создания доступного слухового аппарата принадлежит доценту Технологического института Джорджии Сааду Бхамлу (Saad Bhamla). Свой проект он назвал LoCHAid.

Исследователи использовали в устройстве дешевые электронные фильтры для регулировки частотных параметров, а не цифровые сигнальные процессоры. Слуховой аппарат питается от обычной батарейки типа AA, и его, по словам ученых, может собрать в домашних условиях почти любой человек. Из минусов: средний срок работы LoCHAid — всего полтора года, и размеры устройства немного превышающие размеры дорогих аппаратов.

Команда сосредоточилась только на возрастной потере слуха, чтобы упростить конструкцию устройства за счет сужения диапазона усиления звуковой частоты. LoCHAid — не такой мощный, как многие дорогие слуховые аппараты, но ученые надеются, что их девайс существенно упростит жизнь многим пожилым людям.

Сейчас команда планирует создать более компактное и надежное устройство, стоимость которого будет уже семь долларов.

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