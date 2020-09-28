Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите

Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите4
- 28.09.2020, 9:29
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Канцлер Германии серьезно относится к делу российского оппозиционера и не намерена оставлять его без внимания.
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, где он проходил лечение после отравления, сообщает «Новое время» со ссылкой на Spiegel.
По информации источников издания, визит проходил в условиях строжайшей секретности.
Как пишет журнал, это является еще одним признаком того, что канцлер Германии серьезно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.
Кроме того, отмечается, что таким жестом Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Навальным».