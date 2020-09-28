Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите 4 28.09.2020, 9:29

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Ангела Меркель

Фото: Photothek / Getty Images

Канцлер Германии серьезно относится к делу российского оппозиционера и не намерена оставлять его без внимания.

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, где он проходил лечение после отравления, сообщает «Новое время» со ссылкой на Spiegel.

По информации источников издания, визит проходил в условиях строжайшей секретности.

Как пишет журнал, это является еще одним признаком того, что канцлер Германии серьезно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.

Кроме того, отмечается, что таким жестом Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Навальным».

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