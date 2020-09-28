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В Беларуси начнут на людях испытывать российскую вакцину от коронавируса

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  • 28.09.2020, 16:58
  • 5,701
В Беларуси начнут на людях испытывать российскую вакцину от коронавируса
Фота: ТАСС

Испытания начнутся уже 1 октября.

В Беларуси, в четверг, 1 октября добровольцев начнут вакцинировать российской вакциной от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

В ведомстве заявили, что Российский фонд прямых инвестиций объявил о поставке в Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса.

В министерстве добавили, что фонд профинансирует это «клиническое исследование в Республике Беларусь с участием 100 человек».

Отметим, что российская вакцина подвергается жесткой критике со стороны специалистов.

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