В Турции начали испытания вакцины от коронавируса на людях 28.09.2020, 19:38

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Испытывают китайскую вакцину.

Турецкие медики впервые испытали вакцину от COVID-19 на людях.

Об этом сообщает cайт Сharter97.org со ссылкой на Hurriyet.

Доброволец Асим Баштюрк вызвался для участия в третьей фазе испытания вакцины, разработанной в Китае.

"Я согласился на это по собственному желанию. Конечно, мы хотим, чтобы этот вирус, который создает проблемы для Турции и всего мира, был в ближайшее время ликвидирован", - сказал он журналистам.

Тестирование вакцины проводится в медицинском университете Стамбула.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 1 октбяря начнутся испытания российской вакцины от коронавируса в Беларуси.

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