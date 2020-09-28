закрыть
28 сентября 2020, понедельник, 21:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Турции начали испытания вакцины от коронавируса на людях

  • 28.09.2020, 19:38
  • 2,051
В Турции начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Испытывают китайскую вакцину.

Турецкие медики впервые испытали вакцину от COVID-19 на людях.

Об этом сообщает cайт Сharter97.org со ссылкой на Hurriyet.

Доброволец Асим Баштюрк вызвался для участия в третьей фазе испытания вакцины, разработанной в Китае.

"Я согласился на это по собственному желанию. Конечно, мы хотим, чтобы этот вирус, который создает проблемы для Турции и всего мира, был в ближайшее время ликвидирован", - сказал он журналистам.

Тестирование вакцины проводится в медицинском университете Стамбула.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 1 октбяря начнутся испытания российской вакцины от коронавируса в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская