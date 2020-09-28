В Турции начали испытания вакцины от коронавируса на людях
- 28.09.2020, 19:38
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Испытывают китайскую вакцину.
Турецкие медики впервые испытали вакцину от COVID-19 на людях.
Об этом сообщает cайт Сharter97.org со ссылкой на Hurriyet.
Доброволец Асим Баштюрк вызвался для участия в третьей фазе испытания вакцины, разработанной в Китае.
"Я согласился на это по собственному желанию. Конечно, мы хотим, чтобы этот вирус, который создает проблемы для Турции и всего мира, был в ближайшее время ликвидирован", - сказал он журналистам.
Тестирование вакцины проводится в медицинском университете Стамбула.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 1 октбяря начнутся испытания российской вакцины от коронавируса в Беларуси.