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Создан новый эффективный препарат против коронавируса

  • 29.09.2020, 7:40
Создан новый эффективный препарат против коронавируса

Его создали специалисты из Вашингтонского университета.

Ученые Вашингтонского университета создали препарат из смеси антител, полученных от выздоровевших пациентов с COVID-19, которая эффективно распознает и блокирует механизм заражения пандемическим коронавирусом и не дает ему проникнуть в клетки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science (перевод - lenta.ru).

Исследователи показали, что низкие дозы антител S2E12 и S2M11 защищают подопытных животных от коронавирусной инфекции, предотвращая репликацию вируса в легких. Их смесь не дает появиться и размножиться мутантным формам вируса, которые могли бы развить устойчивость к отдельным препаратам.

Специалисты определили, как антитела функционируют на молекулярном уровне. Так, одна из молекул не только предотвращала взаимодействие белков, находящихся на поверхности вируса, с рецепторами клеток зараженного организма, но также блокировала механизм инфицирования в неактивном состоянии, не давая вирусу слиться с мембраной клетки.

Ранее сообщалось, что ученые Питтсбургского университета в США нашли самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой белковое соединение, в 10 раз меньше полноразмерного антитела.

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