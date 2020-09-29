«Смешно, как пытаются продлить агонию этого режима» 19 29.09.2020, 15:23

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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси уменьшил зарплаты на 30%.

Об этом сообщают читатели Telegram-канала «Баста!».

«Я работаю в Национальной Библиотека Беларуси, - пишет читатель. - Начальство среднего звена доводит до подчиненных, что 30% зарплаты будут снимать. В начале хотели и 50%, якобы им нечем коммуналку платить. Распоряжение, естественно, в устной форме. Никаких доказательств дать не могу. Все будет делаться по хитрому, как на госпредприятиях, оклад маленький, а остальное - премия, найдут лазейку для снятия.

Если им сейчас нечем платить, то через месяц коммуналка увеличится в 10 раз. Мой и соседний отдел, точно собирается забывать выключать свет. А сколько горячей воды натечет, тоже из за забывчивости...»

«Режим трещит по швам, - сообщает еще один человек. - Сегодня генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси С.Б.Мотульский принял решение уменьшить зарплаты на 30%. Смешно, как пытаются продлить агонию этого режима».

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