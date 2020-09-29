Украина облегчила иммиграцию иностранных IT-специалистов 1 29.09.2020, 16:20

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Фото: Getty Images

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало изменения в приказ от 19 марта 2020 года №283, которые упрощают процедуру иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине.

Соответствующий документ от 21 сентября 2020 года обнародован на сайте Офиса эффективного регулирования (BRDO), передает "Интерфакс".

Отмечается, что изменения, в частности, предусматривают расширение перечня профессий, представители которых имеют право на получение разрешения на миграцию с 10 до 23.

Кроме того, они предусматривают: установление комбинации обязательных и дополнительных требований, вместо обязательного требования высшего образования по специальности; уменьшение требования к опыту работы с семи до трех лет; установление перечня документов, которые могут подтверждать опыт работы; установление размера квот не для профессии, а для категории профессий.

BRDO отмечает, что указанные изменения в целом улучшают условия релокации для иностранных специалистов, которые хотят работать в Украине.

Однако, по мнению офиса, на пути к эффективной процедуре нужно еще осуществить несколько шагов.

"В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", - считают в BRDO.

Иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов в Украине заработали в июле 2020 года.

Правительство в марте определило квоты иммиграции на 2020 год. В пределах установленной квоты украинские IТ-компании получат возможность трудоустраивать дополнительно 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов на почти постоянной основе. Привлеченные по квоте сотрудники получают вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать в Украине.

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