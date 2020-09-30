Белорусы - силовикам: Зрите в корень!16
- 30.09.2020, 10:50
- 9,877
Ваше внимание уводят совсем не туда.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение своих читателей к силовикам:
«Силовики, ваше внимание уводят совсем не туда - народу нужны лишь честные перевыборы, так как с этими их обманули. Все, больше никаких драйверов протестного движения нет. Зрите в корень, а не ведитесь на пропаганду. Среди вас много умных парней, но жирные господа держат вас совсем за лохов и баранов.
Белорусский народ хочет жить в независимой стране, с многовекторной политикой, а вы? Если власть не хочет идти на диалог с народом, так берите инициативу в свои руки и начните сами. Лично. Персонально. Говорите с людьми, послушайте их внимательно и вы все сами поймете. Говорите со старшим поколением - именно они выбирали когда-то АГЛ, и именно они среди прочих теперь вышли обманутые и недовольные. Поговорите с ними, они не сидят в ТГ-каналах и не перезваниваются с западом. Не бойтесь правды, начните сами диалог с людьми».