Белорусы - силовикам: Зрите в корень! 16 30.09.2020, 10:50

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иллюстрационное фото tut.by

Ваше внимание уводят совсем не туда.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение своих читателей к силовикам:

«Силовики, ваше внимание уводят совсем не туда - народу нужны лишь честные перевыборы, так как с этими их обманули. Все, больше никаких драйверов протестного движения нет. Зрите в корень, а не ведитесь на пропаганду. Среди вас много умных парней, но жирные господа держат вас совсем за лохов и баранов.

Белорусский народ хочет жить в независимой стране, с многовекторной политикой, а вы? Если власть не хочет идти на диалог с народом, так берите инициативу в свои руки и начните сами. Лично. Персонально. Говорите с людьми, послушайте их внимательно и вы все сами поймете. Говорите со старшим поколением - именно они выбирали когда-то АГЛ, и именно они среди прочих теперь вышли обманутые и недовольные. Поговорите с ними, они не сидят в ТГ-каналах и не перезваниваются с западом. Не бойтесь правды, начните сами диалог с людьми».

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