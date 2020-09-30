Александр Помидоров и барабанщики Drum Ecstasy записали протестный «Марш»
- 30.09.2020, 12:49
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Появился еще один революционный видеоклип.
Еще до 8-суточного ареста за дворовой концерт на улице Ангарской музыкант Александр Помидоров успел поучаствовать в записи революционного видеоклипа, сообщает «Радыё Свабода».
«Марш» - совместная работа Александра Помидорова и ударного коллектива Drum Ecstasy во главе с Филиппом Чмырем.
Авторская композиция представляет собой барабанный речитатив в исполнении Александра Помидорова, она посвящена многотысячным акциям протеста против нынешнего политического режима.
Видеоряд к треку смонтирован из любительских видео, снятых во время акций друзьями музыкантов и неравнодушными белорусами. Все имена причастных к реализации проекта будут опубликованы после победы, обещают на своем YouTube-канале участники Drum Ecstasy.