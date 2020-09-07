Ученые выяснили, как питание влияет на сопротивление коронавирусу 2 7.09.2020, 8:47

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Исследователи установили связь между национальными кухнями и уровнем заболеваемости COVID-19.

Ученые предположили, что национальные особенности питания влияют на смертность от коронавирусной инфекции, пишет obozrevatel.com.

Опираясь на данные Университета Джона Хопкинса исследователи из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта выяснили, что среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии.

Там значение не превышает четыре процента. При этом у Бельгии, Франции, Италии и Великобритании наиболее высокие показатели смертности – от 10 процентов.

Ученые считают, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять на уровень смертности от COVID-19.

"Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2, такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности", – предположили авторы исследования.

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