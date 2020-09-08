Эксперт - о сценариях для луканомики: Заморозка вкладов, задержка пенсий 10 8.09.2020, 13:25

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Вероятны также банкротство заводов и рост цен на продукты.

Знание о том, при каких обстоятельствах тот или иной негативный сценарий в экономике становится возможным, поможет подготовиться и принять верное решение. Предупрежден - значит вооружен. «Аргументы и факты» разбирают сценарии вместе с экспертом.

«Заморозка» вкладов

- Это очень рискованный шаг. В теории государство может к нему прибегнуть, если находится на грани дефолта и не может платить по долгам. В этом случае обычно «замораживают» валютные вклады, - говорит кандидат экономических наук Михаил Залесский. - Владельцу такого депозита могут вернуть деньги, но в белорусских рублях по текущему курсу. То есть вы пришли в банк, чтобы снять свои 100 долларов, а вам отвечают: «Без проблем, но выдадим в рублях». Старшее поколение хорошо помнит сталинские облигации и павловские «фокусы»…

В случае полного развала экономики выплаты могут отложить на неопределенный срок, как это было с советскими обязательствами. Например, у меня так пропало 3000 советских рублей.

Несмотря на то что государственный долг Беларуси растет, прямо сейчас нет экономических причин для «заморозки» вкладов. Однако с учетом политических рисков предсказать, как изменится ситуация, невозможно. В случае с прогнозами в отношении финансов при любых обстоятельствах и вне зависимости от государства вероятность того или иного события нужно оценивать как 50 на 50.

Снижение или задержка пенсий

Пенсии у нас выплачиваются на солидарной основе, то есть из зарплат работающих людей. Проблемы могут быть в том случае, если начнутся невыплаты или сокращения заработных плат.

Для нашей пенсионной системы ситуация рискованная. Она балансирует на грани кассовых разрывов в пенсионном фонде (пример кассового разрыва: пришел срок тратить деньги, а запланированные поступления пока не пришли). Ситуацию усложняет коронавирус. Меры против пандемии завели мировую экономику в тупик. Если раньше в Западной Европе и США была потребность в дешевой рабочей силе, то сейчас она отпала. Своих бедняков хватает. А что делать с лишними кадрами?

Государство, конечно, может включить станок и напечатать столько рублей, сколько захочет. Это позволит сохранить среднюю пенсию на уровне 450-500 рублей. Но что толку? Эмиссия ничем не обеспеченных денег приведет к разгону инфляции, проще говоря - подскочат цены, курс инвалюты пойдет вверх.

На самом деле вопрос о пенсиях очень правильный. В случае кризиса больше всего страдают пожилые - пенсионеры и люди предпенсионного возраста, ведь у многих из них нет возможности найти дополнительный доход.

Что можно порекомендовать? Займитесь решением насущных проблем, которые давно откладывали. Собирались полечить зубы? Лечите. Сломалась стиральная машина? Купите новую. Планировали лечь в больницу? Ложитесь. Но не закупайте мешками соль и крупы.

Банкротство заводов

Мы часто боимся банкротства заводов, оставшихся со времен СССР. Но некоторые из них находятся в таком состоянии, что их проще снести, на их месте выкопать яму и начать разводить в ней карасей на продажу. Это крайне запутанная экономическая система. Страшит не возможное банкротство предприятий, а то, что нынешняя экономическая модель Беларуси неповоротлива с точки зрения создания рабочих мест. Чтобы открыть новое производство, нужно обойти 25 чиновников. Трудно, долго. Вот рабочие места и не создаются в достаточных объемах.

В этом вопросе надо навести порядок.

Резкий рост «коммуналки»

Резко повышать коммунальные платежи никто не станет, потому что это вызовет огромные социальные потрясения. Повышать будут постепенно, в каком объеме - пока вопрос. На данный момент у нас действует лимит, установленный почему-то в долларах - $5 в год.

Рост цен на продукты

Люди, которые меньше всего «били копытом» из-за коронавируса, - крестьяне. Им некуда деться. Коровы мычат, их надо доить, зерно стоит, его надо сжинать. И выросло его много. Голодными не будем. Однако цены все равно будут расти. Причин много, например, катаклизмы на топливном рынке. Кроме того, продавцы при любой пертурбации ссылаются на кризис и переписывают ценники.

Тем, у кого есть силы и возможности, нужно искать дополнительные источники существования, чтобы рост цен не застал врасплох. Отвечайте на экономические риски повышением своего уровня социализации. Держитесь семьи, друзей и помогайте друг другу. Так можно пережить любые кризисы.

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