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В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

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  • 9.09.2020, 19:41
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В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

Это первая вакцина против COVID-19 в виде назального спрея.

Разработанная в Китае вакцина против COVID-19 в виде назального спрея одобрена для клинических испытаний в стране, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Университета Гонконга (HKU).

Сообщается, что вакцина была разработана лабораторией HKU при сотрудничестве с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy, передает ria.ru.

Как указывает агентство, это первая вакцина против COVID-19 в виде назального спрея, которая была одобрена государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для клинических испытаний с участием людей.

Ранее в компании China National Biotec Group сообщили, что уже шесть разработанных в Китае вакцин против COVID-19 находятся на этапе клинических испытаний.

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