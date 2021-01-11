Ученые назвали места в космосе, где люди могут поселиться 11.01.2021, 16:34

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Человечество может создать пригодные для жизни миры в холодных районах космоса.

Человечество может найти убежище на другом внеземном теле при "конце света" на Земле. Когда Солнце станет красным гигантом - примерно через 5 млрд лет - люди смогут перебраться на Плутон, где к тому времени будут пригодные для жизни условия. Об этом пишет издание Express (перевод - apostrophe.ua).

Сфера горячей плазмы Солнца кардинально не изменилась за более четыре миллиарда лет, но ученые считают, что светило находится примерно на половине своего жизненного цикла. В настоящее время звезда плавит около 600 миллионов тонн водорода в гелий каждую секунду, превращая в результате четыре миллиона тонн вещества в энергию.

Но это должно измениться в будущем. Ученые считают, что примерно через пять миллиардов лет звезда в центре нашей Солнечной системы потеряет энергию и резко изменит космос. Это произойдет, когда внешние слои Солнца начнут расширяться и поглотят планеты.

Главный исследователь миссии NASA "Новые горизонты" доктор Алан Стерн заявил, что человечество может создать пригодные для жизни миры в холодных районах космоса.

"В поздней фазе жизни Солнца - красного гиганта - Пояс Койпера станет метафорическим пляжем Майами", - отметил ученый.

Он считает, что люди, которые останутся, смогут найти убежище на Плутоне и других дальних карликовых планетах в поясе Койпера - регионе в прошлом Нептуна, наполненном ледяными космическими скалами.

По мере расширения Солнца условия в этих мирах кардинально изменятся и превратятся в то, что доктор Стерн назвал "отложенным удовольствием пригодных для жизни миров".

Сегодня карликовые планеты, такие как Плутон, содержат много льда и сложных органических материалов. Но поверхностные температуры в этой области Солнечной системы на сотни градусов ниже нуля.

"Когда Солнце станет красным гигантом, температуры на поверхности Плутона будут примерно такими же, как средние температуры на поверхности Земли сейчас", - добавил доктор Стерн.

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