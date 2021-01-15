«Евроструктуры должны вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко» 2 15.01.2021, 14:47

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фото: DPA

Европейская федерация журналистов выступила с призывом к ОБСЕ, Совету Европы и Евросоюзу.

Европейская федерация журналистов (EFJ) выступила с заявлением, в котором призвала международное сообщество потребовать от белорусских властей освобождения всех задержанных в стране представителей медиа, сообщают naviny.by.

В организации констатировали, что в Беларуси «участились случаи уголовного преследования журналистов».

Они обратили внимание на задержание 12 января редактора journalby.com Андрея Александрова, а также на то, что за решеткой «просто за выполнение своей работы» находятся еще восемь представителей медиа: Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Екатерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Альшевский, Петр Слуцкий и Ксения Луцкина.

EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов».

«Мы еще раз призываем международное сообщество потребовать немедленного освобождения наших коллег. Обыск в редакции БелаПАН 14 января показывает, что президент, чей статус ставится под сомнение, усиливает репрессии. Мы призываем ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз принять меры против тех, кто несет ответственность за фальсификации результатов выборов и репрессии против граждан и журналистов», — заявил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

Александров был задержан 12 января. «Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

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