NIVEA отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет проведен в Беларуси 8 15.01.2021, 18:29

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Об этом заявила компания в ответе на сообщение.

В редакцию Charter97 прислали скриншот из Instagram, где официальный аккаунт компании NIVEA делает заявление, что компания не собирается спонсировать чемпионат, если он будет организован Беларуси.

– NIVEA MEN выступает за уважение, единство и выступает против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на нынешнюю ситуацию, мы решили, что NIVEA MEN не будет спонсировать чемпионат мира 2021 по хоккею, если будет подтверждено, что он будет совместно организован в Беларуси. Мы уже проинформировали ИИХФ о нашем решении и будем внимательно следить за текущими обсуждениями, – заявила компания.

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