Четыре симптома COVID-19, которые указывают на более длительный иммунитет к вирусу 16.01.2021, 19:24

Новое исследование американских специалистов.

Согласно новому исследованию научных специалистов Университета Висконсина (США), у человека может формироваться более длительный иммунитет к коронавирусу, если при заболевании COVID-19 у него наблюдалось несколько определенных симптомов, пишет healthinfo.ua.

Как известно, иммунная система организма, защищающая людей от болезней, вырабатывает антитела для уничтожения вторгающихся патогенов. Свидетельством того, как она борется с проникшими в тело человека возбудителями инфекций, являются многообразные симптомы. Коронавирус у разных людей вызывает очень широкий спектр состояний, от легких и малозаметных до крайне тяжело переносимых. Исследование американских ученых связывает определенные симптомы, возникающие в течение COVID-19, с продолжительностью иммунитета, который формируется у пациентов после ковидной болезни.

Результаты этой работы были опубликованы в виде предпечатной версии и еще не прошли рецензирование. Ее авторы выделили четыре симптома, которые по их версии могут быть признаком того, что у человека скорей всего разовьется более длительный и стойкий иммунитет к вирусу SARS-CoV-2.

Лихорадка. Состояние лихорадки характеризуется ростом температуры тела с одновременным ощущением озноба. Согласно новому исследованию, высокая температура при COVID-19 может быть признаком того, что иммунная система вырабатывает высокий уровень антител.

«Лихорадка является признаком системной воспалительной реакции, которая может быть ключом к развитию сильного иммунного ответа с производством антител против SARS-CoV-2», - пишут авторы проекта.

Потеря аппетита. Исследователи констатируют, что потеря аппетита, как и лихорадка, указывает на системную реакцию, ассоциированную с мощным иммунным ответом.

Диарея. По данным ученых, этот симптом регулярно проявлялся у не госпитализированных пациентов с более высоким уровнем антител. Специалисты полагают, что появление диареи во время COVID-19 может означать, что вирус работает, чтобы усилить реакцию организма на антитела, активируя воспалительные клетки во всем кишечнике.

Спазмы в животе. В отчете исследователей говорится, что пациенты с COVID-19, у которых во время болезни возникали боли в животе, имели больше антител и более длительный иммунитет, чем те, у кого не было этого симптома.

Отметим, что выводы ученых базируются на результатах анализа крови 113 пациентов, инфицированных коронавирусом. Испытуемых обследовали дважды – спустя пять недель и спустя три месяца после выздоровления. Сами ученые считают, что необходимы дополнительные исследования в этом направлении.

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