Николай Статкевич: Нужно убрать аллерген 4 16.01.2021, 20:41

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Действия лукашистов все больше противоречат базовым моральным нормам белорусов.

Марина Адамович, супруга одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича опубликовала очередное письмо политика из СИЗО:

- У белорусов постепенно появилась сильная моральная аллергия на власть. Попытки последней убрать внешние симптомы этой аллергии жесткими способами только усилили ее.

Действия властей все больше противоречат базовым моральным нормам нашего народа. Изменить эти нормы власть не сумела и не сумеет, так как они записаны в генетической памяти белорусов.

На протяжении тысячелетий эти моральные нормы обеспечивали сосуществование и совместное выживание наших предков в условиях сложного климата и вражеских набегов. Поэтому никакая пропаганда не может их отменить.

А жесткое лечение моральной аллергии на власть насилием и репрессиями может лишь временно скрыть внешние проявления этой аллергии. Но ценой ее еще большего усиления и истощения механизма власти.

Аллергия, как известно, не излечима. Единственный выход - убрать аллерген.

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