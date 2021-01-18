Немецкий друг Путина жестко раскритиковал политику Кремля 9 18.01.2021, 12:25

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Герхард Шредер

Правда, кое в чем Герхард Шредер все-таки остался верен себе.

Герхард Шредер резко отозвался об оккупации Крыма и о хакерских атаках на Бундестаг, в причастности к которым подозреваются российские спецслужбы, в частности, Главное разведывательное управление (ГРУ) российской армии, сообщает dialog.ua.

В интервью одному из ведущих изданий Германии журналу Spiegel Шредер назвал оккупацию Крыма «явным нарушением международного права», хотя еще совсем недавно очень негативно отзывался о немецких политиках и высших государственных чиновниках, осуждавших оккупацию украинского полуострова. Также Шредер заявил, что поддерживает версию о причастности российских хакеров к атаке на компьютерную сеть немецкого парламента, Бундестага.

Кроме того, экс-канцлер Германии осудил сотрудничество Кремля с политической партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), исповедующей ультраправые взгляды.

Правда, кое в чем Герхард Шредер все-таки остался верен себе. Он по-прежнему считает нецелесообразным введение санкций против России, о чем и сказал в интервью.

Отметим, что Шредер был федеральным канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. С сентября 2017 года он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть».

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