ФИФА отклонила все претензии АБФФ к Шкурину 8 18.01.2021, 16:11

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Футболист отказался выступать за сборную при режиме Лукашенко.

Как стало известно tribuna.com, ФИФА отклонила все претензии АБФФ к нападающему ЦСКА Илье Шкурину.

Ранее сообщалось, что АБФФ направляла в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просила применить санкции к Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

Напомним, 15 августа Шкурин заявил, что отказывается играть за сборную при режиме Лукашенко.

В декабре футболист подписал письмо за честные выборы и против насилия. После чего был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

Председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что Шкурин не имел права отказаться приезжать в сборную.

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