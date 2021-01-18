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Партизаны Минска предъявили свои требования режиму

  • 18.01.2021, 16:40
  • 1,917
Партизаны Минска предъявили свои требования режиму

Жыве Беларусь!

В Беларуси продолжаются акции против узурпатора.

- Партизаны района парка Челюскинцев предъявили свои требования режиму, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Жыве Беларусь!

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