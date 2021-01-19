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19-летний водитель собрал «паровозик» на МКАД

  • 19.01.2021, 14:16
  • 1,047
19-летний водитель собрал «паровозик» на МКАД

Фотофакт.

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей произошло на внутреннем кольце МКАД, пишет сайт naviny.by.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, молодой мужчина на «Мазде» не справился с управлением и въехал во впереди стоящий «Рено», который выбросило на «Пежо», после чего его выбросило на «Лэнд-Ровер».

В результате аварии водитель и пассажир «Мазды» получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

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