Песков очень сухо отреагировал на перенос ЧМ по хоккею из Минска 2 19.01.2021, 14:29

Дмитрий Песков

фото:GettyImages

Пресс-секретарь Путина отделался дежурными фразами.

Как сообщает TАСС, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение IIHF перенести ЧМ по хоккею из Минска.

«Мы можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Но вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — заявил пресс-секретарь Путина.

Стоит отметить, что Лукашенко очень эмоционально реагировал на допинговые скандалы и дисквалификации российских спортсменов. Можно предположить, что он ожидал подобной реакции и от России. Однако Москва показала, что не хочет портить отношения со спортивными организациями из-за белорусского узурпатора.

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