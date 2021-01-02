Оператор life:) увеличивает стоимость целого ряда тарифов и услуг 2.01.2021, 22:04

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Подорожание произойдет с 12 января.

Оператор life:) предупредил об изменении цен на тарифы и услуги с 12 января, пишет tut.by.

На официальном сайте говорится, что несмотря на проведенные в 2020 году работы по улучшению связи и запуск новых услуг, оператору удавалось удерживать цены на большинство тарифов. Но чтобы «продолжить расширять покрытие, запускать новые тарифы и услуги и делать наши сервисы лучше», с 12 января 2021 года будут изменены цены на тарифы и услуги.

Подчеркивается, что изменение цен на тарифы и услуги планируется намного заранее, поэтому не имеет никакой связи с изменением в налоговом законодательстве.

Как поменяются тарифы

На тарифе Старт абонплата станет 1,90 руб/мес. Стоимость звонка во все сети ― 0,10 руб/мин. Абоненты продолжат пользоваться Безлимитом на Telegram, WhatsApp, BiP.

Абоненты Льготного тарифа с помощью услуги Копилка продолжат зарабатывать себе бесплатные минуты за каждый входящий звонок из других сетей. Абонплата составит 2,00 руб/мес.

Абонплата на тарифе Голос 1 станет 6,90 руб/мес. Неиспользованный трафик абоненты смогут и дальше накапливать бесплатно.

На тарифе Шейк Мини абонплата изменится до 10,90 руб/мес, на Шейк — 14,90 руб/мес. Абоненты этих тарифов могут и дальше бесплатно делиться лишним трафиком или обменивать его.

На тарифе Стоо абонентская плата составит 13 руб/мес.

Для тарифного плана Play абонплата изменится до 21,90 руб/мес. Напоминаем, что абоненты могут пользоваться бесплатно подпиской Яндекс. Плюс, которая включена в тариф, а ещё могут бесплатно делиться лишним трафиком с другими абонентами.

Абонплата на тарифном плане Умные вещи станет 5,90 руб/мес.

Для тарифа Безлимит Лайт абонентская плата составит 7,50 руб/мес или 0,25 руб/сут, для Безлимит Стандарт — 10,50 руб/мес или 0,35 руб/сут, для Безлимит Стандарт (для областных центров и регионов — 8,40 руб/мес или 0,28 руб/сут.

Для юридических лиц изменится абонплата на тарифах Супер Бизнес life:) и Новый Супер Бизнес life:). Она составит 3,90 руб/мес.

Что будет с архивными тарифами

Тарифы S, M и life:) S будут закрыты. Пользователи будут переведены на актуальные тарифные планы: S, life:) S — на Шейк Мини, M — на Шейк. Дополнительно абоненты смогут принять участие в акции и подключить себе бесплатно Безлимит ГБ на 3 месяца.

Ранее накопленный трафик будет начислен в виде бонуса сроком на 60 дней.

Выбрать другой тариф и перейти на него абонент может самостоятельно в личном кабинете или приложении Мой life:).

Что будет с дополнительными пакетами

Изменится количество трафика и стоимость в интернет-пакетах на сутки, неделю, месяц. Например,

вместо 0,25 ГБ на сутки будет 0,5 ГБ на сутки за 1,70 руб.

2 ГБ на неделю станет 3 ГБ на неделю за 3,90 руб.

стоимость Безлимита ГБ для тарифных планов Шейк Мини, Шейк, Шейк+, Play составит 2,90 руб/мес.

Роуминг и международная связь

Меняется стоимость на международные звонки в другие страны (кроме СНГ и Европы) — 1,95 руб/мин. Чтобы звонить дешевле, можно подключить пакет life:) Мировой или перейти на тариф Старт.

В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними.

Другие услуги

Стоимость отправки SMS по Беларуси составит 0,07 руб/SMS, за границу — 0,15 руб/SMS.

Изменится лимит в рамках услуги Дополнительные деньги с 2 до 3 рублей. Плата за пользование составит 0,30 рублей.

Снятие блокировки по утере станет бесплатным, сейчас 1,80 руб.

Заказать детализацию в салоне можно будет за 2 руб. Посмотреть детализацию за последние 3 месяца можно в личном кабинете или приложении Мой life:) бесплатно.

Подробные изменения для физических лиц можно посмотреть здесь.

Подробные изменения для юридических лиц можно посмотреть здесь.

Чтобы оптимизировать свои расходы, юридические лица могут воспользоваться акционным предложением и подключить Безлимит на все за 9,90 руб/мес со скидкой на полгода.

Также с 9 по 12 января включительно не будут приходить SMS о сроке действия услуг и необходимости оплаты. И с 12 января вступят в силу изменения в публичном договоре.

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