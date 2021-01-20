Ученые рассказали, как правильно гладить кошек 20.01.2021, 16:36

Большинство людей думают, что поглаживания — лучший способ доставить питомцу удовольствие.

Специалисты считают, что люди неверно поглаживают котов, принося им негативные эмоции. «Несмотря на то, что некоторым кошкам это может нравиться, большинство из них определенно не хотят, чтобы их гладили обычным способом», — объясняет доктор Лорен Финка, эксперт по поведению кошек из Университета Ноттингем Трент, пишет «Фокус».

Питомцы терпят, потому что знают: позже они получат много преимуществ в виде еды, внимания и игрушек. Важно помнить, что по своей природе кошки несоциальные животные, поэтому если вы подозреваете, что ваш кот терпит ласки только, чтобы получить что-то взамен, то вы совершенно правы. «С научной точки зрения мы знаем об этом очень мало. Но исследования показали, что, когда кошек гладят до основания хвоста, это может вызвать у них самые негативные поведенческие реакции», — отмечает Финка.

Помимо нижней части спины, Финка советует держаться подальше от живота, поскольку эволюционно кошки привыкли защищать эту область тела. Жизненно важные органы обнажены в районе пупка, в результате чего прикосновение к этой части может ими восприниматься как угроза. «Однако вариантов того, что им нравится также достаточно. Кошки, с которыми люди хорошо обращаются с самого раннего возраста, особенно в «чувствительный» период от двух до восьми недель, с большей вероятностью получат удовольствие от такого обращения. Тем не менее даже если котик мяукает и трется о вас, это еще не значит, что ему нравится, когда вы его ласкаете и мнете», — добавляет Финка.

По ее словам, нужно, в первую очередь, обращать внимание на язык тела кошки. При раздражении они могут очень резко повернуть голову к вашим рукам или же резко посмотреть на вас. Обычно в таких ситуациях их уши слегка повернуты или приплюснуты. Также можно заметить облизывание носа или легкое подергивание хвостом. Наряду с внезапно вздыбленной шерстью, хвост, прижатый к земле, также является отрицательным знаком (в то время как поднятый обычно ассоциируется с положительными эмоциями).

Тем не менее у кошки есть области тела, при поглаживании которых она получает удовольствие — преимущественно морда, особенно щеки и часть под подбородком. «Вероятно, это связано с тем, что эти области содержат много желез, выделяющих запах. Мало того, что кошки любят распространять свой запах, так еще и стимуляция этой области доставляет ей наслаждение», — объясняет Финка.

Конечно, ваша кошка может любить, когда ее гладят и в других местах. Если вы сомневаетесь, ищите сигналы «позитивного возбуждения»: мурлыканье, трение об ваши ноги, нежное покачивание хвостом из стороны в сторону — все это хорошие признаки.

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