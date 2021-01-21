«Евро» бронзового века: ученые выяснили, как выглядела первая европейская валюта 21.01.2021, 11:57

Фото: MHG Kuijpers

Открытие совершили археологи из Лейденского университета.

Европейцы бронзового века, возможно, использовали кольца и лезвия топоров в качестве ранней формы валюты, своего рода прообраза денег, сообщает nv.ua.

Археологи из Лейденского университета сделали такой вывод, основываясь на изучении предметов из 113 различных кладов артефактов — эти предметы оказались очень похожи по размеру и весу.

Нет никаких доказательств того, что в культурах раннего бронзового века были точные средства различения масс, кроме простого поднятия предмета и предположений. Психологически это средство распознавания возрастающих различий в качествах объекта путем «наблюдения за ними» называется порогом различия или «законом Вебера».

Ученые попросили добровольцев сгруппировать предметы из более чем 5000 обнаруженных объектов в соответствии с их массой, взвесив их в руке. Около 70 процентов изученных бронзовых колец были достаточно похожи по массе — в среднем около 195 граммов — чтобы разница не была заметна при взвешивании в руке, и некоторые наборы изогнутых железных ребер и лезвий топоров можно было сгруппировать таким же образом.

Статистический анализ ребер в виде застежки предложил группировать как более тяжелые, так и более легкие предметы, возможно, отражая два разных уровня ценности — хотя результаты не были такими однозначными, как с кольцами.

Добавьте к этому тот факт, что эти предметы часто находили складированными большими группами, и возможно, что мы видим очень примитивную форму валюты — такую, которая существовала до тех пор, пока в Средней бронзе не были представлены более точные инструменты для взвешивания.

«Евро доисторических времен представляли собой бронзовые кольца, ребра и топоры. Эти артефакты раннего бронзового века были стандартизированы по форме и весу и использовались как ранняя форма денег», — говорят авторы исследования.

По словам исследователей, в Чехии есть область пересечения, где кольца, ребра и лезвия топора встречаются вместе, и эти предметы могли использоваться по-разному в разных областях — возможно, чтобы продемонстрировать богатство, а не в качестве предшественников монет .

То, что люди в раннем бронзовом веке торговали предметами, столь похожими по внешнему виду и весу, предполагает, что в данном случае мы рассматриваем материалы как деньги (или «товарные деньги»). Ребра, кольца и лезвия топора должны были выглядеть и ощущаться похожими друг на друга, иначе они не стоили так много.

Действительно, исследователи считают, что эти системы помогли стимулировать разработку более точных весов, чтобы правильно измерить, насколько тяжелым или легким было что-то — и, следовательно, сколько оно могло бы стоить.

«Происхождение денег и создание согласованных систем измерения веса являются одними из самых значительных доисторических достижений человеческого интеллекта», — пишут исследователи в своей статье.

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