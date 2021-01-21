«Потом зашел на аквадискотеку»: активист рассказал, как попал во дворец Путина 5 21.01.2021, 13:44

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"Дворец для Путина", каким его увидел экоактивист Дмитрий Шевченко в 2011 году

Экологи и активисты следили за строительством объекта уже давно.

Фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" меньше чем за сутки после публикации собрал более 25 млн просмотров.

Расследователи оценили здание площадью почти 18 тысяч квадратных метров в 100 млрд рублей. По сведениям ФБК, объект, который они называют "дворцом", строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

А вот местные экологи и активисты следят за строительством объекта уже давно. Некоторым удавалось попасть во внутрь и даже сделать несколько снимков.

По просьбе dw.com, исполнительный директор АНО "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко рассказал, как он оказался во "дворце для Путина" и кто его ждал внутри.

- Как вам расследование Алексея Навального? Вы узнали что-то новое для себя?

- Новостью для меня было то, что там построили подземный ледовый дворец. Десять лет назад, когда я побывал на территории, я обратил внимание на мощную линию электропередачи, которая идет к этому объекту. Еще подумал тогда, что ей можно было бы запитать целый металлургический завод.

А так сильно нового для нас в расследовании нет. Но надо признать, что это первая попытка систематизировать всю имеющуюся информацию по строительству этого объекта. Коллеги, конечно, большие молодцы, что расследовали все эти цепочки перекрестного финансирования и подставных организаций.

Парк у "дворца для Путина", 2011 год, фото Дмитрия Шевченко

- Вы побывали на территории дворца в 2011 году. Как это вышло?

- Мы следим ним с 2004-2005 годов, когда стало известно, что на мысе Идокопас намечается стройка. Мы очень расстроились, поскольку там первозданный лес был, пицундские сосны, которые занесены в Красную книгу России.

Понятно было, что там не обойдется без рубки.

А когда после откровений бизнесмена Колесникова в 2010 году выяснилось, что строится объект для президента России и что это не просто какой-то там детский лагерь или еще что-то, стало понятно, что этим объектом надо заниматься вплотную.

- Расскажите, зачем вы поехали в то место, где строился "дворец для Путина»?

- В 2011 году я со своим коллегой Суреном Газаряном, а также с журналисткой газеты "Собеседник" Риммой Ахмировой и активисткой Екатериной Соловьевой решили посмотреть, что вообще там происходит. На тот момент, надо признать, никакой особой охраны у этого объекта не было. Шла активная фаза строительства. Заехать получилось со стороны села Прасковеевка.

Заехали по дороге через контрольно-пропускной пункт, нигде не прятались, да и шлагбаум был открыт. Приехали прямо к главному зданию, чуть ли не к месту, которое показано в фильме Алексея Навального: большой портал, ворота, двуглавый орел. Поначалу на нас даже не обращали внимания. Рабочие ходили, занимались своими делами, не задавали никому лишних вопросов.

Но когда нас увидели сотрудники федеральной службы охраны (ФСО), начался переполох. Тут же заставили прекратить съемку. К счастью, флеш-карту с кадрами, которые я успел снять, я спрятал в ботинок. Благодаря этому хоть что-то осталось после нашей поездки. Это единственные фотографии, которые были получены не рабочими стройки.

После этого с нами не знали, что делать. Прибежали два фсошника, которые не скрывали свою принадлежность к этой службе. Они вызвали полицию и зачем-то пограничный наряд. Прибежало большое количество сотрудников частного охранного предприятия, которые просто внаглую, уже на глазах полиции у нас отобрали личные вещи. Вскрыли нашу машину, а все вещи на наших глазах унесли во дворец, в это серое здание.

Охрана перед "дворцом для Путина", 2011 год, фото Дмитрия Шевченко

- Что в итоге вы успели увидеть на территории?

- Мы увидели практически всю основную территорию. Посмотрели главный вход во дворец, обошли вокруг, зашли со стороны моря. Причем я обратил внимание, что если около главного входа лес был полностью вырублен и там разбили уже декоративный парк, то со стороны моря лес не трогали. Насколько я понял, была задача, чтобы с воды главное здание не было видно вообще. С этим они справились.

Кроме того, я поднялся и зашел в одно из помещений, которое в фильме Навального указано как "аквадискотека". Тогда показалось, что это какой-то фонтан. Он через небольшой проходик соединялся с бассейном. Также заглянули во внутренний дворик - ворота были закрыты, но можно было увидеть, что там происходит.

- Вы знали, для кого строят эту резиденцию, когда туда поехали - и то, какие риски вас ожидают?

- Мы прекрасно знали, куда мы приехали. Но все же нас удивило, что одними из первых пришли сотрудники ФСО. Формально же этот дворец считался частным объектом. На наши вопросы, что здесь делает ФСО, нам никто так и не ответил.

Также нас удивило обилие начальников-иностранцев на этой стройке. Когда начались препирательства с фсошниками, к нам подошел человек, начал объяснять, что мы здесь находимся неправомерно, что снимать здесь запрещено. Он говорил по-русски, но с акцентом как у итальянца. А потом, когда сотрудники ЧОПа начали забирать у нас вещи, всей этой операцией руководил человек, которого мы потом идентифицировали как выходца из одной из балканских стран.

Бассейн внутри "дворца для Путина", 2011 год, фото Дмитрия Шевченко

- Что случилось после того, как вас поймали? Были ли для вас какие-то последствия?

- Люди на стройке тогда были настолько расслаблены и не ожидали никаких визитов, что у них не было плана действий, что с нами делать. Поэтому они решили изъять отснятый материал, попросту отобрав у нас все вещи. От дворца Путина нас увозила полиция в отдел села Дивноморское. Мы написали объяснительную. Причем человек, который руководил спецоперацией на даче Путина, написал заявление, мол, у него был похищен или потерян телефон. Мы тоже написали свое заявление, что нас ограбили. А на следующее утро позвонил участковый из села Дивноморское и сказал, что наши вещи и документы якобы случайно нашли в лесу. Но никакую цифровую технику нам конечно не вернули. В общем, дело замяли.

Последствия были уже позже, когда Сурен Газарян ездил в этот дворец и пытался обследовать пляжную зону возле него. Там были всякие инциденты с охраной этого объекта. В отношении Сурена тогда пытались возбудить уголовное дело, и ему пришлось покинуть Россию.

- Вы сами заходили на территорию "дворца Путина" после 2011 года?

- Непосредственно внутрь я больше не заходил. Но мы обследовали то, что возле нее. Например, я наведывался в тот район со стороны пляжа Молоканова щель. Там же перекрыли полностью береговую полосу, и людям это естественно не нравилось.

Я сам стал свидетелем того, как пограничники просто зачищают берег от людей, которые отдыхали на пляже дикарями. Заставляют убрать палатки, проверяют у всех документы, заносят в какие-то базы. А потом я узнаю из СМИ, что в районе дворца курсировала путинская яхта "Олимпия". Видимо, там в этот период отдыхал сам Владимир Путин.

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