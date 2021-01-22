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В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой об парту

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  • 22.01.2021, 10:42
  • 1,970
В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой об парту
иллюстрационное фото

Ребенок в больнице.

В понедельник, 18 января, в Чечерске после уроков учащийся 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой об парту.

Как сообщили gomel.today местные жители, у ребенка диагностировали ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму.

В УВД подтвердили, что инцидент действительно был. «Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка», — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

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