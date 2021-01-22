В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой об парту

В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой об парту4
- 22.01.2021, 10:42
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Ребенок в больнице.
В понедельник, 18 января, в Чечерске после уроков учащийся 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой об парту.
Как сообщили gomel.today местные жители, у ребенка диагностировали ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму.
В УВД подтвердили, что инцидент действительно был. «Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка», — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.