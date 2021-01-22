По всей Беларуси продолжаются потопы и перебои с отоплением 9 22.01.2021, 16:43

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фото: realt.onliner.by

Что происходит с коммунальными сетями?

Внезапно нагрянувшие сильные морозы, кажется, показали, что к настоящей зиме наши коммунальщики как следует не подготовились, пишет «Онлайнер». Складывается ощущение, что теплотрассы по всей Беларуси, будто сговорившись, решили выйти из строя, а обыкновенные подъезды неожиданно для самих себя стали трансформироваться в спа-центры и аквадискотеки. Что вчера произошло в стране, помимо аварии в Малиновке, и что происходит сегодня, читайте в хронике.

В подъезде в Бобруйске появился очередной «аквапарк»

Вот так вчера выглядел один из подъездов дома №39 на улице Ковзана. Квартиры затоплены, стены испорчены, а вода стекает по проводке.

«Два года назад в доме произвели капитальный ремонт, но в подъездах не были заменены батареи гнилые (а вдруг пронесет)! В результате сильных морозов батарея не выдержала и лопнула (не пронесло). Сотрудники аварийной службы приехали, перекрыли воду и уехали. Сегодня батарея снова потекла, затопив весь подъезд. Вода попала в квартиры. Действия аварийной службы были аналогичными — перекрыли воду и уехали», — говорит один из жильцов.

К «флэшмобу» присоединился Могилев

В доме №6 на улице Крыленко вчера прорвало трубу отопления, кипяток из батарей лился в подъезд, превратив его в баню, а жильцы на неопределенное время остались без тепла и горячей воды, рассказали пострадавшие.

Аналогичная ситуация произошла и на проспекте Мира. Там потоп продолжается и сегодня.

Коридоры Витебской БСМП вчера тоже затопило

На видео потоки воды стекают с потолка в той части больницы, где находятся операционные.

Больница в настоящий момент занимается преимущественно пациентами с коронавирусной инфекцией, а подобное происшествие может вывести из строя значительную ее часть на неопределенное время.

А в Клецком районе вода, наоборот, исчезла в 217 частных домах, больнице и детском саду

Вчера испытывали трудности и жители маленьких агрогородков. Утро в Заостровечье Клецкого района началось с прорыва трубопровода холодного водоснабжения. Без воды остались 217 частных жилых домов, больница и детский сад. В 15:40 проблему ликвидировали.

В домах в Малиновке, Михалово и на Юго-Западе по-прежнему нет отопления

А вот так началось утро в доме на Рафиева, где со вчерашнего дня нет отопления. В квартире, где живут родители с двумя детьми, столбик термометра опустился на отметку +11℃.

«Батареи ледяные, хорошо, что на улице тепло. Если спать в носках, штанах и тельняшке, будет нормально», — написала читательница.

На проспекте газеты Звязда в некоторых домах температура упала до +16℃.

«В квартире проживает 4 человека: 2 пенсионера и 2 взрослых. Ночью спали в одежде и под двумя одеялами. Лично я проснулась с заложенным носом. Дома очень холодно. Греемся от газовой плиты», — жалуется еще одна минчанка, пострадавшая от коммунальной аварии в Малиновке.

А в Орше его восстановили только к 5 утра

Вчера около 17:00 батареи остыли и в нескольких микрорайонах Орши. И в этом случае всему виной была авария на тепломагистрали. По информации телеграм-канала «Белэнерго», ремонт поврежденного участка продолжался всю ночь. Сегодня в 5 утра тепло вернулось в дома.

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