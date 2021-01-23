«Путин — вор!»: яркие моменты с акций в поддержку Навального 9 23.01.2021, 15:30

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Фото: Znak Екатеринбург

По всей России вышли десятки тысяч человек.

По всей России в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В десятках российских городов на улицы вышли десятки тысяч людей, известно о сотнях задержанных.

Больше всего людей, кроме столицы РФ, вышли на улицы Владивостока и Иркутска — более трех тысяч в каждом из городов. Также тысячи протестующих участвуют в акциях в Хабаровске, Улан-Удэ, Новосибирске и Барнауле.

В Иркутске протестующие дошли до здания местного правительства и оставили там символический «сувенир» — мужские трусы.

Тысячи человек вышли на митинг на Пушкинской площади в Москве.

Издание nv.ua опубликовало самые яркие моменты с акций протеста в РФ.

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