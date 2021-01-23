«Путин — вор!»: яркие моменты с акций в поддержку Навального

«Путин — вор!»: яркие моменты с акций в поддержку Навального9
- 23.01.2021, 15:30
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По всей России вышли десятки тысяч человек.
По всей России в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В десятках российских городов на улицы вышли десятки тысяч людей, известно о сотнях задержанных.
Больше всего людей, кроме столицы РФ, вышли на улицы Владивостока и Иркутска — более трех тысяч в каждом из городов. Также тысячи протестующих участвуют в акциях в Хабаровске, Улан-Удэ, Новосибирске и Барнауле.
В Иркутске протестующие дошли до здания местного правительства и оставили там символический «сувенир» — мужские трусы.
Тысячи человек вышли на митинг на Пушкинской площади в Москве.
Издание nv.ua опубликовало самые яркие моменты с акций протеста в РФ.