Ученые объявили о повторном открытии «вулканических мышей» 2 24.01.2021, 18:06

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Их считали вымершими.

В июне 1991 года вулкан Пинатубо на филиппинском острове Лусон буквально взорвался. Это было второе по силе извержение вулкана XX века, и оно было в десять раз сильнее, чем Сент-Хеленс (сильнейшее извержение за историю США), и его последствия были не менее разрушительными. Лава и пепел извергались по всей округе гор Замбалес, собираясь слоями толщиной до 181 метров в долинах, пишет («Хайтек»).

После извержения мощные тайфуны и муссонные дожди вызвали оползни и потоки пепла, продолжавшиеся много месяцев. Восемьсот человек погибли, а густые леса, покрывавшие гору до извержения, были практически уничтожены.

«Когда взорвался Пинатубо, наверное, последнее, о чем кто-то думал, так это о том, что маленький вид мышей обитает только на этой горе, и он должен был стать вымершим», — рассказал Ларри Хини, куратор отдела млекопитающих Чикагского полевого музея.

В 2011-2012 годам, через 20 лет после извержения, исследователи отправились на Пинатубо, чтобы изучить млекопитающих, обитающих там. В течение нескольких месяцев ученые обследовали млекопитающих вокруг вулкана и на нем самом.

Условия на Пинатубо очень суровы. Даже через 20 лет свидетельства извержения были повсюду. Пейзаж очень нестабильный из-за постоянно размывающихся отложений пепла и лахара (грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород), которые делали работу на крутых склонах опасной. Это также сильно замедлило процесс сукцессии растений (последовательная закономерная смена одного биологического сообщества на другое). Растительность представляла собой редкое сочетание местных и неместных растений, густые заросли травы (включая бамбук), кустарники, низкорослые виноградные лозы и небольшое количество деревьев — все это характерно для среды обитания на ранней стадии вторичного роста. Это было далеко от древнего тропического леса, покрывавшего гору до извержения.

Исследователи не просто смотрели на фауну и флору вулкана, но искали Apomys sacobianus — вулканическую мышь Пинатубо. Ученые переживали, что ее уже не существует, ведь она обитала только на этой горе.

«В течение некоторого времени мы знали, что многие мелкие млекопитающие Филиппин могут переносить нарушение среды обитания, как естественное, так и вызванное деятельностью человека. Но большинство из них являются широко распространенными географически видами, а не местными эндемичными, которые рассматривается биологами-экологами как очень уязвимые при любом вмешательстве», — рассказал

Ларри Хини, куратор отдела млекопитающих Чикагского полевого музея.

Однако исследование Пинатубо дало очень удивительные результаты — всего было задокументировано 17 видов, в том числе восемь летучих мышей, семь грызунов (пять местных и два неместных вида) и даже двое крупных млекопитающих (дикие свиньи и олени). Несмотря на то, что на всех обследованных территориях была редкая, кустарниковая второстепенная растительность, а не лес, местные грызуны были многочисленны повсюду.

Самое удивительное, что самым многочисленным видом оказалась маленькая вулканическая мышь Apomys sacobianus. Этот вид не только не был уничтожен извержением, но и процветал в этом сильно нарушенном ландшафте вместе с другими местными видами, которые также имеют высокую устойчивость к нарушениям.

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