Епископ, депутат и писатель из Германии требуют освобождения белорусских политзаключенных 1 25.01.2021, 14:37

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Игорь Лосик

Обращение к режиму и ответственным лицам в немецкой и европейской политике.

Епископ Евангельской Церкви Берлин-Бранденбург – Силезская Верхняя Лужица, Др. Кристиан Штеблейн, депутат Бундестага Мануэль Сарразин (партия Зеленых) и писатель Инго Шульце обратились к белорусским властям и ответственным лицам в немецкой и европейской политике, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Они требуют немедленное освобождение Игоря Лосика и всех остальных политзаключенных в Беларуси.

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