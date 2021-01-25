Более 370 белорусских спортсменов поддержали бойца Кудина 5 25.01.2021, 15:56

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Алексей Кудин

Обращение будет передано российским властям.

Белорусский фонд спортивной солидарности направил письмо в защиту бойца Алексея Кудина генеральному прокурору России Игорю Краснову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Маскальковой, председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борису Пайкину и президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, пишет «Трибуна».

Изначально подпись под обращением оставили 332 человека.

Позже еще 39 человек присоединились к обращению. Среди них футболисты: Филипп Рудик, Геннадий Тумилович, Василий Игнатенко, Павел Волчецкий, Игорь Холодков. Многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Марина Калинина.

Напомним, в Москве был задержан боец Алексей Кудин. Ему грозит экстрадиция.

19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.

Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.

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