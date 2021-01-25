Игорь Лосик прекратил голодовку 25.01.2021, 17:38

Игорь Лосик

Политзаключенного в жодинском СИЗО навестил адвокат.

Администратор телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года — 212 дней, передает «Радыё Свабода».

С 15 декабря Игорь голодает. Состояние политзаключенного ухудшилось после месяца голодовки, на прошлой неделе его перевели в камеру, где установлено круглосуточное видеонаблюдение.

25 января с Игорем Лосиков в тюрьме Жодино встретился его адвокат Дмитрий Лепретар. Через его Игорь передал большое обращение для всех, кто его поддерживает:

- Я решил прекратить голодовку. Почему я это сделал? Точно по собственному желанию. Я не принимал пищу больше сорока дней, и чувствую в себе силы и возможности продержаться ещё. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым.

Я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас.

У меня никогда не было желания как-то выделяться, я не хотел публичности.

Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочку. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру.

Меня арестовали задолго до выборов, и я не представлял, не осознавал тех кардинальных изменений, которые произошли за последние полгода. Из тюрьмы это не так заметно. Я понял, что могу на вас положиться, потому что у вас все получится. Теперь я в этом абсолютно уверен. Вам не чужды сострадание и солидарность, а им плевать на мучения сотен семей, детей, на человеческие жизни. Вы не подведёте. Сейчас такие времена когда нет неправильных решений, есть поступки.

За зимой обязательно наступает весна, ночь сменяется рассветом. Исторические процессы ещё никому не удалось отменить либо остановить никакими декретами, арестами или расстрелами.

Всем-всем огромное спасибо за поддержку, буду ждать хороших новостей.

P.S. Многие писали, что я ничего не добьюсь. Это не так. Своим поступком я привлёк внимание не только к своему делу, но и к положению с политическими заключёнными в нашей стране. Сейчас о нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осуждённых. Это немало. Надеюсь, что с прекращением моей голодовки тема политических заключённых не уйдёт из общественной повестки. Ещё раз всем спасибо за поддержку и солидарность.

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