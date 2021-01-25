Financial Times: На протестах в России слышно эхо Беларуси 25.01.2021, 18:34

Кремль недооценил уровень поддержки Навального.

Случайный наблюдатель на Пушкинской площади в Москве в субботу мог запросто спутать вид событий с теми, которые последние пять месяцев не утихают в соседней Беларуси. Один из участников протестов поднял бело-красно-белый флаг.

Другие скандировали: «Жыве Беларусь!». Автомобилисты сигналили и включали на всю песню «Перемен» группы «Кино». Полиция в балаклавах, с дубинками и в полной защите била людей. Эти избиения попали на видео, которые широко распространялись в Twitter и Telegram, - пишет Financial Times (перевод - unian.net).

Издание пишет, что на протесты в России вышли около 40 тысяч человек в Москве и тысячи в 110 других городах по всей стране. В них не просто чувствовался привкус Минска. Внезапная вспышка антиправительственных настроений всего лишь за несколько минут ходьбы от Кремля поставила Россию в трудное положение, в котором оказался и Лукашенко. Когда демонстрации в Беларуси обострились, белорусский автократ попросил Россию отправить свою полицию на помощь. Он утверждал, что «если Беларусь падет, Россия будет следующей». Боясь настроить белорусов против Москвы, Владимир Путин отверг эту просьбу.

Но после того, как арест оппозиционного активиста Алексея Навального спровоцировал субботние протесты - самые масштабные антипутинские митинги за много лет - из-за своего собственного жестокого поведения Кремль рискует неправильно оценить настроения людей. Он может тем самым легитимизировать общенациональное движение против себя, так же как это сделал Лукашенко.

Полиция задержала 3345 человек в субботу, о чем свидетельствуют подсчеты OVD-Info. В независимой организации говорят, что аресты были рекордными. На субботних протестах россияне впервые за все время правления Путина пытались прорваться через баррикады, освободить задержанных или же бросали снежки, чтобы заставить полицию отступить. Государственные СМИ сообщают, что примерно 40 полицейских были ранены.

«Раньше никто и не думал, что такое может произойти, точно как в Беларуси. Но подъем протестной активности свидетельствует о том, что большое количество людей не довольны правительством. Люди вышли не поддержать Навального, а потому что устали от коррупции и плохого управления», - сказал старший научный сотрудник московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

44-летний антикоррупционный активист Алексей Навальный был арестован на прошлой неделе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления химическим оружием «новичок». Издание пишет, что покушение на него было совершено по приказу Кремля. Теперь Навальному грозит до 13,5 лет заключения по двум отдельным обвинениям. Он утверждает, что это наказание за его деятельность.

Несмотря на угрозы репрессиями со стороны служб безопасности, сторонники Навального призывают людей выйти на новые протесты в следующие выходные.

«Мы знаем, что нам нужно сделать, знаем, чего хотим и уверены, что сможем вытащить его. Очевидно, возвращение Алексея поставило Путина перед неприятным выбором. Либо он его арестует, либо нет. И оба варианта плохи для него», - сказал Леонид Волков, который руководит региональной сетью Навального из Вильнюса.

Но данные из субботних протестов говорят об определенных изменениях. Алексей Захаров возглавляет группу волонтеров мониторинговой группы, которая провела 359 интервью в Москве. Данные показали, что 42% тех, кто был на улицах, никогда раньше не участвовали в протестах. И почти половина из них были женщинами.

«Один из аспектов, общих с Беларусью, - это, как видите, выход на улицы молодежи, что дает прилив энергии и энтузиазма. Появились молодые люди, которым уже все равно и которые постепенно отходят от коллективной национальной привязанности к статус-кво, ностальгии и стабильности», - сказал директор фирмы GPW Филипп Уормен.

Соратники Навального надеются, что демонстрация поддержки убедит Кремль отпустить его. В 2013 году Навального приговорили к 5,5 годам заключения по обвинениям в мошенничестве. Но акция протеста у стен Кремля, на которую вышли 7 тысяч человек, заставила суд отложить приговор на следующий же день. В 2019 году протесты в Москве добились освобождения журналиста Ивана Годунова, арестованного по обвинениям в торговле наркотиками. В полиции позже признали, что эти обвинения были сфальсифицированы.

Но на этот раз Кремль, кажется, более решительно настроен убрать Навального с политического поля. Государственное телевидение постоянно говорит о том, что участники протестов совершили «зверства» против полиции, а также якобы используют «технологии Майдана», разработанные разведкой США. Это повторяет утверждение Лукашенко, который обвинял иностранные силы в использовании протестов в Беларуси как «пушечное мясо» против его режима.

В свою очередь, Колесников считает, что ошибкой Кремля была «недооценка уровня поддержки Навального».

«Когда люди увидели в прямом эфире, что происходит с Навальным, а затем фильм о дворце Путина, это спровоцировало сильный эмоциональный импульс, который заставил их выйти на улицы», - сказал эксперт Московского Центра Карнеги.

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