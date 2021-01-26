Солидарность с газетой «Новы час»
- 26.01.2021, 12:56
Подписывайтесь — и читайте правду о ситуации в стране.
Независимую газету «Новы Час» с февраля выбрасывают из сети киосков «Белсоюзпечати». Это значит, она может существовать теперь только за счет подписки.
Для выживания газете нужно больше подписчиков. Поддержать одно из немногочисленных оставшихся бумажных СМИ в Беларуси просто - солидарной подпиской, напоминает Charter97.org.
Подписывайтесь - и читайте сами. Второй вариант: оформите подписку соседу или коллеге, которые еще колеблются или даже ябатьки. Пускай читают правду о ситуации в стране.
Кстати, если «Новы Час» исчезнет, то сотни политзаключенных не смогут получать ее по подписке - это сейчас для них единственный источник независимой информации.
Оформить подписку можно до 27 января. Подписной индекс - 63279. Цена подписки: 1 месяц - 4 рубля 14 копеек, квартал - 12 рублей 42 копейки, полугодие - 24 рубля 84 копейки.